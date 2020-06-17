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ماراثون ثقافي إماراتي هولندي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث زكي أنور نسيبة وزير دولة، مع لودي امبراختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، كما تم التطرق إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية.

وأشار نسيبة في اجتماع مرئي أمس، شارك فيه عدد من المسؤولين من الجانبين إلى العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وهولندا تتميز بالعمق والاستمرارية والعمل المشترك في شتى المجالات المتاحة للتعاون.

واقترح الجانبان سبل إنشاء ماراثون ثقافي بين دولة الإمارات وهولندا وبالتعاون مع السفارة الهولندية لدى الدولة بدعوة الشركاء في المجالات الثقافية في هولندا مع شركائهم في دولة الإمارات، كما أشار السفير الهولندي إلى أن العام 2021 سوف يشهد مرور 50 عاماً منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

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