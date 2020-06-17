قناة «الإمارات» تعرض 16 برنامجاً و4 مسلسلات خلال الصيف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قناة «الإمارات» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، عن إطلاق دورتها البرامجية الجديدة لفصل الصيف، والتي تمتد حتى نهاية أغسطس المقبل، لتقدم لجمهورها باقة متنوعة من البرامج التفاعلية والمسلسلات المميزة التي تجمع بين الدراما والكوميديا وبما ينسجم مع استراتيجية «أبوظبي للإعلام»، بتركيزها على المحتوى الترفيهي والرقمي الذي يناسب أذواق الجمهور ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

واختارت القناة لجمهورها 20 عملاً متنوعاً، منها 16 برنامجاً وأربعة مسلسلات محلية وخليجية وعالمية، إلى جانب المسرحيات العربية الكوميدية وليلة الأفلام الهندية.

وتنفرد قناة «الإمارات» في الموسم الجديد بعرض الدراما الكورية التاريخية «الباب السري» من الأحد إلى الخميس الساعة 5:30 مساء، ويحظى المشاهدون بفرصة متابعة المسلسل الاجتماعي الخليجي «أمنيات بعيدة»، ويعرض يومياً في العاشرة مساء، وهو من تأليف منى الشمري، وإخراج محمد القفاص، وبطولة هدى حسين، وجمال الردهان، وهنادي الكندري. كما تعرض القناة مسلسل «دكة الفريج» يومياً في الثانية ظهراً، وهو من تأليف سالم الحتاوي، وإخراج عمر إبراهيم، وبطولة أبرار سبت، وجمعة علي، وصوغة، وأحمد الأنصاري. ويشهد الجمهور عرضاً للمسلسل الخليجي «حارش وارش» يومياً في الساعة 6:30 مساءً، من تأليف سفيان عبد الإله، وإخراج حسن البلام، وخالد راضي الفضلي، وبطولة عبد الناصر درويش، وحسن البلام، وبلال عبدالله.

وتتضمن الدورة البرامجية الصيفية الجديدة، ليلة الأفلام الهندية التي تبث كل جمعة الساعة 11 مساء، روائع أعمال بوليوود، ضمن قائمة مميزة تضم 15 فيلماً تتوزع على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. كما تعرض القناة كل سبت في تمام التاسعة صباحاً مجموعة مختارة من أشهر المسرحيات العربية الكوميدية.



مساكم خير



وتقدم قناة «الإمارات» مجموعة من البرامج المباشرة، هي «مساكم خير»، الذي يقدمه الإعلاميون رحاب عبدالله، ومريم مبارك، وحسين العامري، وفهد الفارسي، وحلقات جديدة لبرنامج «لحظة إدراك» الحواري الديني والاجتماعي من تقديم الإعلامي حسين الطنيجي، ويواصل برنامج «العالم في مواجهة كورونا» مع الإعلامي أحمد اليماحي رصد تطورات الفيروس محلياً وعربياً وعالمياً، فيما يتواصل البث المباشر للإحاطة الإعلامية من حكومة الإمارات بخصوص فيروس «كورونا» وآخر تطوراته على مستوى الإمارات، إلى جانب نشرة أخبار علوم الدار اليومية في التاسعة مساءً.

ويعود بث حلقات برنامج «قلبي اطمأن» الذي شهد متابعة استثنائية خلال شهر رمضان المبارك، عندما تظهر شخصية غيث لمساعدة الناس وحل مشاكلهم وإدخال السعادة إلى قلوبهم. كما يتابع الجمهور البرنامج الحواري المباشر «إمارات الأمل»، من تقديم الإعلاميين أسمهان النقبي، ومنذر المزكي، إلى جانب البرنامج الشبابي «بودكاست» الذي يقدمه الإعلامي محمد الجنيبي. كما تعرض القناة «دروب 6» ويقدمه علي آل سلوم. ويواصل علي الشامسي تقديم برنامج «حكومة رقمية» بحلقاته الجديدة الهادفة لتوعية الجمهور بأهمية الحكومة الذكية وتطبيقاتها، في حين تقدم أسرار الأنصاري برنامج «مكتبات وأسرار».

وتشهد قناة الإمارات إطلالة للشاعرة نجاح المساعيد التي تعود ببرنامج «دانات» بموسم مميز يسلط الضوء على أهم الشعراء الحاليين والراحلين ويستعرض مسيرتهم، ويتجدد عرض برنامج «المقناص» مع طارق الزرعوني. ويعرض علي الخاجة البرنامج الشبابي «فنون رياضية»، فيما يسلط برنامج «إبداعات» للمقدم أحمد عزاني، الضوء على الحرفيين والفنانين.

وتعرض القناة برنامج «من الذاكرة» مع المقدم عبدالله بن حيدر، فيما يصطحب برنامج «أصوات من الخليج» مع المقدم خالد البدور المشاهدين في رحلة إلى ذاكرة الأغنية الخليجية، إلى جانب برنامج «قرأت لك» الذي تقدمه لمياء الصيقل.