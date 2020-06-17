شكرا لقرائتكم خبر عن مختارات عربية وعالمية عن «ألف عنوان وعنوان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تطل مبادرة «ألف عنوان وعنوان» على القارئ العربي بخمسة عناوين من الإصدارات التي دعمتها في مرحلتها الثانية، تتضمن إبداعات أدبية في حقول متنوعة منها الرواية والقصة والدراسات النقدية، إلى جانب الأعمال الأدبية المترجمة، التي تثري المكتبة العربية بمضامين قيّمة ومعارف جديدة.

وتتضمن قائمة الاصدارات كتاب «10 أشياء قد لا تعرفها للكاتبين مارك جاكوب وستيفان بنزكوفر ترجمة مجموعة فور كورنرز، الصادرة عن دار الملهمون للنشر والتوزيع، وكتاب التكنولوجيا الذكية وعولمة الأدب، للدكتور إبراهيم أحمد ملحم، الصادر عن مؤسسة نبطي للنشر، ورواية العودة إلى المستقبل للكاتب محمد القبيسي، الصادرة عن معالم للنشر والطباعة والتوزيع، ورواية السفاح الأعمى للكاتبة مارغريت آتوود وترجمة إيمان أسعد، الصادرة عن دار روايات، التابعة لمجموعة كلمات، ورواية بائع الكتب المستعملة للكاتب أوليغوفيتش مالكوف وترجمة عياد عيد، الصادرة عن دار هماليل للطباعة والنشر. يقدم كتاب 10 أشياء قد لا تعرفها حول كل شيء تقريباً، حقائق مدروسة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات منها المرتبط بالإنسان، والمجتمعات، والأماكن والأشياء مثل الفنون والثقافة والمال والطعام والسياسة والحرب والعلوم والتكنولوجيا واللغة وغيرها الكثير.

ويضم الكتاب الذي يأتي في 491 صفحة مقسمة إلى 14 فصلاً، عدداً كبيراً من المفاجآت والحكايات التي ستجذب القراء، من هواة التاريخ إلى عشاق الرياضة إلى عشاق الطعام، حيث يتضمن مواضيع مسلية وغريبة، مثل الأخطاء الإملائية والأكل المفرط، إلى مواضيع أكثر جدية، مثل الحرب العالمية الثانية والسجن، تجتمع كلها لتجعل القارئ أكثر فضولاً حول عدد لا يحصى من الموضوعات التي ربما لم يسبق لهم مواجهتها من قبل.

خيوط غامضة

وتنسج مارغريت آتوود في رواية (السفّاح الأعمى) التي تعرضها في 705 صفحات، خيوطًا من السّرد الغامض بالرومانسيّة، في رواية فاتنة وعنيفة، حيث تبدأ القصّة بموتٍ غامض - شُبهة انتحار- تعرّضت له شابّة تدعى لورا تشايس عام 1945، وبعد ذلك بسنوات تستعيد أختها آيريس ذكريات طفولتهما معًا، والوفيّات الدراميّة التي تتحدث حول تاريخ عائلتهما الغنيّة غريبة الأطوار.

وحصدت رواية السفاع الأعمى جائزة مان بوكر عام 2000، كما تعد من بين أفضل 100 رواية في القرن العشرين حسب تصنيف مجلة تايم، التي وصفتها بأنها رائعة أدبية وملحمة إنسانية بديعة.

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ويأتي كتاب التكنولوجيا الذكية وعولمة الأدب ليفتح المجال أمام النقاد والدارسين والمعنيين بالإبداع الرقمي، لتأسيس ما يطرحه من خطاب نقدي يقوم على تحليل الأعمال الأدبية، ويلفت إلى أشكال إبداعية جديدة استخدمت تقنيات كتابة توظف فيها الوسائط المعاصرة، والمضامين التي احتوت عليها.

ويستهدف الكتاب الأعمال الأدبية التي نشأت بفعل الالتقاء بالتكنولوجيا الذكية، والتي جاءت في عصر العولمة حيث تعد الوسائط المعاصرة هي أحد تجلياتها وأقوى أدواتها في إحداث التحولات على الصعد جميعها.

ويقدم الكتاب المكون من 196 صفحة في بدايته مدخلاً عاماً حول التحولات التي أحدثتها العولمة من الناحية الثقافية والحضارية والاجتماعية، لينتقل بعدها إلى الباب الأول الذي يتحدث عن الوسائط المعاصرة في الشعر، ومن ثم إلى الباب الثاني الذي يحمل عنوان الوسائط المعاصرة في النثر لينتقل إلى الباب الثالث والأخير الذي يناقش الوسائط المعاصرة في الأدب.

ويتحدث الكاتب محمد القبيسي في روايته العودة إلى المستقبل، عن حقبة زمنية مقبلة قد تعيشها الأجيال الجديدة، ويرسم في سطورها تصوّراً لطبيعة الحياة في هذه الحقبة، حيث يتوقّف الزمن عن التقدم إلى الأمام، ويعود إلى الوراء كأنّه استذكر شيئًا من ماضيه فراح يبحث عنه من جديد، وتتحوّل الأرض بسبب عاصفةٍ إلكترونيةٍ إلى عصرٍ سابق، وتختفي الإلكترونيات من كلّ نوعٍ وتتعطّل الوسائل التي تحتويها وتستخدمها، وحين تختفي هذه الوسائل، يتغيّر نمط الحياة، ويصبح الحلم البشري هو العودة إلى الغد.

وتدور أحداث الرواية التي تأتي في 269 صفحة ومقسمة إلى ثمانية عشر جزءاً في العام 2150، أي بعد خمسين سنة من وقوع الحدث الأكبر الذي تمثل في عاصفة إلكترونية شاملة ضربت الأرض، وكان ذلك الحدث ضرباً من ضروب الخيال.

كتب مستعملة

تسرد الرواية المترجمة من الأدب الروسي بائع الكتب المستعملة، للكاتب أوليغوفيتش مالكوف، وترجمة عياد عيد، قصة يوم ممطر في فصل الخريف حيث اختبأ الناس تحت واقيات الأكشاك والمحال الأقرب لهم، وكان يقف هناك شخص يدعى أندريه عند محله لبيع الكتب المستعملة، وراح يراقب ما يجري حوله بشيء من الابتهاج الذي لا يمكن تفسيره، وكان الجو بارداً لكنه لم يشأ أن يغلق الباب فالباب يفصل بين عالمين مختلفين أحدهما خارجي ومتعب، والثاني ساحر ومدهش دوماً وهو عالم الكتب الموضوعة على رفوف محله الصغير الخاص.