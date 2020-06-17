شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بينهم طفل من القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين بينهم طفل من القدس المحتلة. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"، أفادت مصادر محلية في القدس، أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت الطفل عبدالله رأفت محمود أثناء وجوده في حي الشهيد محمد عبيد ببلدة العيسوية، فيما اعتقل جنود الاحتلال المتواجدين عند باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى، الشاب محمود الترياقي من بلدة الطور، واقتادوه إلى أحد مراكز التوقيف.

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