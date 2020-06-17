شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تواصل بلطجتها فى المنطقة.. وتعلن بدء هجوم جوى على شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على تويتر شن عدوانا جديدا على شمال العراق، وزعمت الدفاع التركية أن العملية جاءت بهدف القضاء على ما أسمته الإرهاب في المنطقة.

وكشفت الدفاع التركية عن وصول قوة من القوات التركية الخاصة، وقوات جوية ومركبات، وطائرات هليكوبتر وطائرات من دون طيار إلى المنطقة لبدء الهجوم الجوي.

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