شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المغربية: المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحى ستعرف توسيعا للأنشطة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثمانى، أن المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي في المغرب ستعرف توسيعا للتدابير، لتشمل الترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال العثماني خلال جلسة لمجلس المستشارين : إن المرحلة الثانية ستتسع فيها تدابير التخفيف، لتشمل الترخيص بأنشطة اقتصادية واجتماعية وثقافية إضافية، وحركية وأوسع قد تمكن من الإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية.

وأوضح المسؤول المغربي أنه سيتم الإعلان عن بدء هذه المرحلة الثانية بعد التقييم الأولي، الذي سيتم في غضون يومين، مضيفا أن المرحلة المتقدمة المقبلة ستعرف توسيع الترخيص في استغلال الفضاءات العمومية، والتجمعات في حدود معينة، والأنشطة العامة، لافتا إلى أن هذه المرحلة ستعرف، وبحسب تطور الوضعية على المستوى الدولي، البدء في إجراءات استئناف حركة التنقل الدولية والسياحة الخارجية.