شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثى تواصل استهدافها للمناطق الأهلة بالسكان جنوبى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مليشيا الحوثى، اليوم الثلاثاء، استهدافها العشوائى للعديد من القرى والأحياء السكنية جنوبى محافظة الحديدة، غربى اليمن.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" عن مصادر محلية إن المليشيا الحوثية قصفت بالمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة القرى السكنية ومزارع المواطنين فى مديرية الدريهمي، جنوبى المحافظة.



فى غضون ذلك، شنت مليشيا الحوثى المتمردة قصفا مماثلا على الأحياء والقرى السكنية فى بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، وألحقت أضرارا بممتلكات ومساكن المواطنين.



وتواصل مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية قصفها العشوائى بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الأحياء والمناطق السكنية جنوبى الحديدة، مخلفة بقصفها ضحايا مدنيين وأضرار بالغة فى ممتلكاتهم.