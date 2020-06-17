اليمن..طيران التحالف يقصف مخازن أسلحة وتعزيزات عسكرية للحوثيين بمأرب

اليمن/الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، فجر الأربعاء، أن طيران التحالف العربي، قصف مخازن أسلحة وتعزيزات عسكرية لمسلحي الحوثي في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، وصل مراسل الخليج 365.

Advertisements

وقال البيان إن "طيران تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي) استهدف مخازن أسلحة وتعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب".

وأضاف أنه " تم سماع أصوات الانفجار ات، وتصاعد كثيف لألسنة اللهب من مكان الضربات الجوية"، دون التطرق الفوري لتفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق من قبل التحالف أو جماعة الحوثي حول الأمر.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.