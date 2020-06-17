الدفاع التركية تعلن انطلاق عملية "المخلب-النمر" شمالي العراق

أنقرة/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الأربعاء، انطلاق عملية "المخلب-النمر" في منطقة "هفتانين"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة التركية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وقالت الوزارة في تغريدتها "لقد بدأت عملية (المخلب-النمر)، فعناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون حاليًا في منطقة هفتانين".

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الإثنين، كانت القوات المسلحة التركية، قد أطلقت عملية "المخلب - النسر" ضد المنظمة الإرهابية ذاتها شمالي العراق.

يذكر أن المنظمة الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.

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