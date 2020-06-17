كورونا..اتفاقية ثلاثية بين الهلال الأحمر السوداني ونظيريه التركي والقطري

الخرطوم/الخليج 365
وقع الهلال الأحمر السوداني ونظيريه القطري التركي، الثلاثاء، اتفاقية لتعزيز قدرات مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في السودان .
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية للأنباء، فقد وقعت الأطراف الثلاث عن بعد.
ووقع من طرف الهلال الأحمر القطري، أمينه العام، علي بن حسن الحمادي، ومن جانب الهلال الأحمر التركي، مديره العام دكتور إبراهيم آلطان، فيما وقعها من الجانب السوداني الأمين العام للهلال، عفاف أحمد يحيى.
ولم توضح الوكالة أية تفاصيل عن الاتفاقية.
والإثنين وصلت مطار الخرطوم، مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر التركي لمساندة السودان في مجابهة جائحة كورونا.
وشملت المساعدات، ملابس واقية ونظارات طبية وكمامات، حسب مراسل الخليج 365.
وتنشط عدة منظمات وجمعيات تركية في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بالسودان، منها الهلال الأحمر التركي ووكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا".
وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" للسلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع الحزب خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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