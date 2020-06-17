بومبيو يؤكد احترام بلاده لسيادة العراق

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الثلاثاء، احترام بلاده لسيادة العراق، ودعمها لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير الأمريكي مع نظيره العراقي فؤاد حسين.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إن حسين تلقى اتصالا من بومبيو، "بحثا خلاله سبل تطوير التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن في مختلف المجالات ومنها تشجيع الاستثمار في القطاعات النفطية والبنى التحتية".

وأشار بومبيو، وفق البيان، إلى أن "الولايات المتحدة سعيدة بالنتائج الأولية للحوار الاستراتيجي".

وبحث الوزيران، الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، بحسب المصدر ذاته.

Advertisements

وعقب جولة أولى من الحوار الاستراتيجي، أعلنت الحكومتان العراقية والأمريكية، الجمعة، الاتفاق على تقليص عدد القوات الأمريكية في البلاد خلال الأشهر المقبلة، على أن تنهي واشنطن وجودها العسكري في العراق لاحقا.

ومطلع العام الجاري، تصاعد خلاف بين عادل عبد المهدي (رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق آنذاك) والإدارة الأمريكية، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة جوية على بغداد، في 3 يناير/كانون الثاني.

وعقب الغارة الجوية، طلب عبد المهدي من البرلمان التصويت إصدار قرار إلزامي لاخراج قوات التحالف من البلاد، وهو ما تم بالفعل، لكن واشنطن قالت إنها لاتتعامل مع قرارات تصدر من حكومة مستقيلة.

وفي 2014، انتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن تحالف دولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، بناءً على طلب من حكومة بغداد برئاسة نوري المالكي آنذاك.

وكانت القوات الأمريكية غادرت العراق بشكل كامل أواخر 2011 بعد 8 سنوات من الاحتلال عقب الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.