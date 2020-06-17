إثيوبيا: مصر سبب تعثر محادثات سد النهضة

أديس أبابا/ أديس غيتاشوي/ الخليج 365

قالت إثيوبيا، الثلاثاء، إن مصر تتسبب في تعثر الجولة الأخيرة من المباحثات الثلاثية مع السودان حول سد النهضة.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، في تصريحات لشبكة "فانا" التليفزيونية المحلية (خاصة) إن مصر "جاءت إلى المباحثات بموقفين، التفاوض وفي الوقت ذاته توجيه اتهامات لإثيوبيا، وعرقلة المفاوضات".

وأضاف: "مصر أيضا جاءت وهي تسعى لتقديم شكوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

كما أشار أنّ مصر "تريد كل شيء لصالحها دون الاستعداد لتقديم أي شيء".

ولم يتسن الحصول على تعليق من القاهرة بشأن تلك الاتهامات.

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غير أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعلن في بيان، الإثنين، أن بلاده ستضطر لبحث "خيارات سياسية أخرى تكون قادرة مسؤولة"، للحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا بشأن سد "النهضة" يؤثر على حقوق مصر المائية.

والسبت، قالت وزارة الري المصرية، المشاركة الأساسية باسم بلادها في المفاوضات الحالية لسد النهضة، في بيان، إن إثيوبيا "تتعنت"، مشيرة إلى عدم تفاؤلها في تحقيق تقدم بالمباحثات.

جاء ذلك عقب انطلاق الجولة الأخيرة من اجتماعات ثلاثية بدأت قبل نحو أسبوع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، عبر تقنية "الفيديو كونفراس"، بشأن سد النهضة، دون الوصول إلى نتائج بشأن المفاوضات الفنية المتعثرة قبل أشهر.

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو/ تموز المقبل.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، قبل أن تتحرك الخرطوم وتستأنف المفاوضات التي توقفت مارس/آذار الماضي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.