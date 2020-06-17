روما تدعو لتحقيق "مستقل وشفاف" بشأن مقابر ترهونة

روما / الخليج 365

دعت وزارة الخارجية الإيطالية إلى فتح تحقيق "مستقل وشفاف" بشأن المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية.

وأعربت الخارجية في بيان، الثلاثاء، عن الصدمة حيال العثور على العديد من المقابر الجماعية في ترهونة.

وأكدت أن إيطاليا تطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة ومعاقبتهم.

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وأضافت: "تدعو إيطاليا جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وفي وقت سابق الثلاثاء، شدد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة فتح تحقيق مستقل "عاجل"، حول المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن العثور على مقابر جماعية تسبب في حالة انزعاج كبيرة.

وعثر الجيش الليبي على 106 جثث في مستشفى بمدينة ترهونة بعد تطهيرها من ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في 5 يونيو/ حزيران الجاري، قبل أن يعود ويعثر على 3 مقابر جماعية في ريف المدينة في 12 من الشهر ذاته.

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