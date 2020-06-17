شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أهم التسريبات بخصوص نظام آيفون iOS 14 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نشرت مواقع إلكترونية متخصصة تسريبات عن إصدارات تجريبية مبكرة من نظام iOS 14 مع تفاصيل حول كل شيء، بدءاً من تغييرات الواجهة إلى التطبيقات الجديدة.

فيما يلي أهم التسريبات عن نظام iOS 14 بحسب ما ورد في موقع “سي نت” الإلكتروني:

موعد الإطلاق

إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، ستقدم Apple نظام التشغيل iOS 14 في مؤتمر WWDC 2020، والذي يبدأ في 22 يونيو (حزيران).

تحديثات على الشاشة الرئيسية

قد تبدو الشاشة الرئيسية مختلفة بشكل كبير في iOS 14. وفقاً للتسريبات يتميز iOS 14 بخيار عرض القائمة الذي يسمح لك بتنظيم التطبيقات كقائمة بدلاً من عرض الشبكة الحالي. وستتيح لك Apple Watch بالفعل عرض التطبيقات المدرجة أبجدياً، ولكن على iPhone يمكنك أيضاً تصنيفها حسب الأكثر استخداماً أو حسب عدد الإشعارات غير المقروءة.

تغيير التطبيقات الافتراضية

منذ وجود iPhone، جعلت Apple تطبيقاتها المثبتة مسبقاً مثل الخرائط أو الموسيقى، الخيار الافتراضي. قد يتغير هذا في iOS 14، حيث تشير الشائعات إلى أن Apple قد تسمح لك باختيار تطبيقات الطرف الثالث بدلاً من ذلك: (Spotify بدلاً من Apple Music أو Google Maps، أو Waze بدلاً من Apple Maps، أو Chrome بدلاً من Safari)

وفقًا لموقع MacRumors، سيتضمن التطبيق أيضاً خياراً لحذف رسالة بمجرد إرسالها أو وضع علامة على الرسالة كغير مقروءة كما تفعل مع البريد الإلكتروني. نتوقع أيضاً مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية جنباً إلى جنب مع بعض الحيل الجديدة لـ Animojis و Memojis.

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ميزات تعدد المهام

قد يحتوي iOs 14 أيضاً على ميزات تعدد المهام في iPhone. نشرت شركة Apple Leaker Ben Geskin مقطع فيديو على Twitter لما تبدو عليه هذه الميزة على iPhone 11 الذي يعمل على إصدار مبكر من نظام التشغيل الجديد. يشاع أن Apple ستطلق iPhone 12 Max مع شاشة أكبر من Max الحالي والتي ستستفيد من المزيد من الميزات الشبيهة بـ iPad، ولكن هذا لا يعني أننا سنراه في هذا الإصدار من iOS.

الميزات الجديدة في Safari

يمكن لـ Siri بالفعل ترجمة الكلمات والعبارات، ولكن iOS 14 قد يسمح لك بترجمة النص على شاشتك. وفقاً لموقع 9to5 Mac، سيحصل متصفح Safari على ميزات ترجمة مماثلة لتلك الموجودة على Google Chrome ويسمح لك بالتبديل بين اللغات بنقرة زر واحدة، حتى إذا لم يكن لديك إشارة خلوية أو Wi-Fi. وذكر التقرير أيضاً أنه قد يكون متاحاً في بعض تطبيقات Apple الأخرى أيضاً.

قد يحصل Safari أيضاً على دعم Apple Pencil مع القدرة على استخدامه كمؤشر للنقر والتمرير بالإضافة إلى تدوين الملاحظات أو صفحات الترميز.

المزيد من خيارات الوصول

هناك تقرير آخر لموقع 9to5Mac يذكر أيضاً ميزة إمكانية الوصول التي تسمح لك بترجمة الأصوات، مثل صوت رنين المنبه، أو حتى طفل يبكي، إلى ردود فعل لمسية للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع.

تطبيق تجريب جديد

هناك أيضاً تطبيق جديد سيأتي مع نظام iOS 14، وهو تطبيق تمارين رياضية يرشدك خلال إجراءات التمرين المختلفة. وفقاً لموقع MacRumors، سيشمل ذلك الجري وركوب الدراجات والتجديف وتدريب القوة والرقص واليوغا وعدد من الأنشطة الأخرى. سيكون التطبيق متاحاً أيضاً على Apple Watch و Apple TV. يقول التقرير إن التطبيق سيكون مجانياً، ولكن قد تفرض Apple اشتراكاً في الخدمة، أو تضع المزيد من المحتوى المتميز خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع كما تفعل مع Apple News Plus.

تطبيق الواقع المعزز

قد تعمل Apple أيضاً على تطبيق الواقع المعزز الجديد لنظام iOS 14. سيسمح لك التطبيق، بالحصول على مزيد من المعلومات حول منتج مادي تشاهده في متجر دون الحاجة إلى البحث عنه عبر الإنترنت.