شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: لجان مختصة تدرس استئناف الرحلات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن هناك لجانا مختصة تدرس قرار استئناف الرحلات الدولية وسيتم الإعلان عن قرارها في حينه.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم بن عبدالله الروساء، أن قرار استئناف الرحلات الدولية مثل قرار عودة الرحلات المحلية، إذ إن هناك لجانا مختصة بهذا الشأن ومتى رأت تلك اللجان المصلحة في استئناف هذه الرحلات ستعود، وفقاً لصحيفة «عكاظ».

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وقررت المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية في 15 مارس الماضي؛ في إطار جهود السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فايروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية.

وجاء ذلك الإجراء وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

ويجري حالياً تسيير رحلات من المملكة إلى بعض الدول، واستقبال رحلات عبر مطارات المملكة لتسهيل عودة العاملين الأجانب، إضافة إلى إعادة المواطنين السعوديين المبتعثين أو السياح العالقين في دول الخليج.