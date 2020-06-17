شكرا لقرائتكم خبر عن عبر «واتساب».. «الصحة» توضح طريقة معرفة أقرب مركز صحي للمستفيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، طريقة معرفة أقرب مركز صحي من خلال تطبيق واتساب وزارة الصحة. وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “تعرف على أقرب مركز صحي لك من خلال واتسآب الصحة 937، من خلال المراسلة على الرقم 920005937”. Advertisements

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