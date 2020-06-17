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وشدد خلال كلمته في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن "هذا الأمر، وأنه يؤكد نية إيران من هذا الاتفاق، لكونها وجدت فِيه منذ البداية أوجه قصور قامت باستخدامها كجسر للوصول إلى هدفها في محاولة الحصول على السلاح النووي، وابتزازها وتهديدها الدائمين للمجتمع الدولي، متبعة نفس السياسة القائمة على الخداع والمراوغة باحتفاظها بمكونات عدِيدة من برنامجها النووي غير السلمي، إِلى جانب إصرارها على تطوير وسائل الإيصال".
وأشار إلى ما جاء فيتقرير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2020، الذي أكد فيه أن "الصواريخ التي استهدفت مصافي النفط في المملكة في شهري مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول من عام 2019، إيرانية الأصل، الأمر الذي يعد انتهاكًا صارخًا من إيران لقرار مجلس الأمن رقم (2231)".
ونوّه السفير السعودي "بإيمان الجميع بِالحق الثَّابت والأصيل للدول كافة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مع التأكيدِ على ضرورة العمل لإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من السعودية إلى وكالة الطاقة الذرية بشأن "خطر إيراني" وشيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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