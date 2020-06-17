شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة صفا: أجهزة الأمن الفلسطينية أتلفت وثائق سرية تحسباً لاجتياح إسرائيلي للضفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة صفا الفلسطينية اليوم الثلاثاء أنّ أجهزة الأمن بالضفة الغربية المحتلّة أتلفت وثائق سريّة بعد نقلها إلى حافظات الكترونية؛ وذلك تحسبًا من اجتياحات إسرائيلية على غرار التي نُفذت في العام 2000.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية مطلعة : "تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا ذلك بشكل سري".
وكانت قوات الاحتلال نفّذت فجر الثلاثاء أول عملية اقتحام لمدينة رام الله منذ إعلان الرئيس محمود عباس في مايو وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال على خلفية المخططات الإسرائيلية بضمٍّ أجزاء من الضفة.
وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة الخليل، بينهم 6 أطفال.
وأضافت الكيلة أن 8 إصابات سجلت لمخالطي مصاب سابق، إضافة إلى مواطن كان يعمل داخل أراضي العام 48، موضحة أن 5 إصابات سجلت في مدينة حلحول، و4 إصابات في مدينة الخليل.
وتابعت أنه بتسجيل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 686، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة...لافتتا إلى أن عدد الحالات النشطة -التي لا تزال مصابة- ارتفع إلى 111 حالة.
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