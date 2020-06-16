شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة حائل» تكشف حقيقة إعلان متداول يخص الممارسين الصحيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفت صحة حائل ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان منشور يخص الممارسين الصحيين بحائل والراغبين بالعمل بمركز صلاح الدين الطبي. وقالت “صحة حائل” في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن ما جاء في الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، وأن صحة حائل ليس لها علاقة بتفاصيل الخبر أو الموقع المذكور، ولا تتحمل ما يترتب على دخول الموقع والإدلاء بأي معلومات خاصة، كما تؤكد بأن مثل هذه التكاليف الإدارية تصدر عبر الحسابات الرسمية لوزارة الصحة.

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