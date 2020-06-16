شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة نادرة.. مستشفى الملك فهد بجدة يستأصل الورم الأكبر حجماً في العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجح فريق طبي بمسشتفى الملك فهد العام بجدة في إجراء عملية جراحية نادرة لمواطن في العقد السادس باستئصال ورماً بالغدة الكظرية، يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم من حيث الحجم، حيث يزن 4.675 كغم ويبلغ طوله 31 سم، وبذلك يكون متضخماً عن الطبيعي بأكثر من 450 ضعفاً.

وبحسب ما صرح به استشاري جراحة الغدد والأورام وقائد الفريق الطبي سعد آل عواض ، فإن المريض كان يعاني من قصور في الشريان التاجي وتبين وجود الورم.

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وأوضح الاستشاري بأنه تم تجهيز المريض للعملية، بعمل القسطرة القلبية وتركيب الدعامة، لتجهيزه لعملية استئصال الورم وتم ذلك بأخذ الإجراءات الطبية عالية الخطورة، معلناً نجاح العملية واستئصال كامل الورم ثم بتضافر الجهود من قسم الجراحة العامة والتخدير والعناية المركزة والقلب.

وبيّن الدكتور أن العملية تعتبر نادرة، إذ إن نسبة حدوث هذا الورم مريض لكل مليون شخص ولكن بهذا الحجم، فتعتبر حالات فردية مسجلة على مستوى العالم ، وفقاً لصحيفة “عكاظ “.

وخرج المريض من العناية المركزة إلى الجناح الطبي العادي ويتلقى الرعاية الطبية.