شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يتصلان هاتفياً بملك المغرب للاطمئنان على صحته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، اطمأن فيه على صحته.

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وتمنى خادم الحرمين الشريفين لجلالة الملك محمد السادس موفور الصحة والسلامة.

وقد عبر جلالة ملك المملكة المغربية، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، واطمئنانه على صحته.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة جلالة الملك محمد السادس، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

فيما عبر جلالة ملك المملكة المغربية عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.