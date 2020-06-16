الجامعة العربية: مصر تدير ملف "سد النهضة" بحكمة والتعنت الإثيوبي أوصلنا لهذه النقطة

ذكر ذلك موقع "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى قول زكي: "الإدارة المصرية لملف سد النهضة والمفاوضات فيه اتسمت بالحكمة والتعقل"، مضيفا: "لكن مع الأسف تعنت الجانب الإثيوبي ومماطلته أوصلنا لهذه النقطة".

وتابع: "ندعم المفاوض المصري والسوداني ونأمل أن ينتهي الأمر على خير من خلال التفاوض السياسي"، مضيفا: "هناك قرارا وزاريا تم اتخاذه في مجلس وزراء الخارجية الذي عقد في مايو/ أيار الماضي، وجّه الانتقاد واللوم للجانب الإثيوبي لأنه لم يلتزم بالمسار التفاوضي الذي كان يجب أن يلتزم به".

ولفت نائب الأمين العام إلى أن "الجامعة العربية تقف بجوار مصر مثلما يمكن لها أن تقف مع كل من العراق وسوريا في نزاعهما المائي ضد تركيا التي تريد أيضا السيطرة على نهر الفرات وتحرمهما من حقوقهم المائية".

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وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية وحصتها في مياه النيل، وتسعى من خلال المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع، مع تأكيدها على ضرورة تجنب اتخاذ أي تصرف أحادي من جانب إثيوبيا.