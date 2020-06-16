ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية اليمنية على "تويتر"، مشيرة إلى أن المباحثات جرت عبر تقنية الاتصال المرئي، وتناولت مستجدات عملية السلام في اليمن التي تقودها الأمم المتحدة، وضرورة إيجاد حل لقضية الخزان النفطي صافر والخطورة التي يمثلها على الوضع البيئي في اليمن والمنطقة وسبل معالجتها.
POOL
وشدد الحضرمي على ضرورة التركيز على حل موضوع الخزان النفطي صافر وعلى ضرورة فصله عن بقية القضايا العالقة مع "الحوثيين" وعدم السماح لهم بممارسة الابتزاز والمساومة بهذا الملف البيئي الخطير.
وطالب وزير الخارجية اليمني بضرورة اتخاذ إجراءات من قبل مجلس الأمن للضغط على الحوثيين ووضع حل لهذه القضية ونزع فتيل كارثة بيئية خطيرة تهدد حاضر اليمن ومستقبله كونها الأخطر بين جملة التحديات التي يواجهها اليمنيون.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، أن السفراء الخمسة عبروا عن دعمهم للجهود الأممية ولجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث بغية التوصل إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية. وأكدوا استمرارهم في بذل الجهود لحل الأزمة في اليمن والمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار تحت مظلة الأمم المتحدة.
وتابعت: "أعربوا عن قلقهم من تدهور وضع خزان صافر العائم وعلى ضرورة وضع الحلول اللازمة للحد من حدوث أي كارثة بيئية في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية اليمني يجري محادثات مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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