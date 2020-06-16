قرقاش: تواصل الإمارات مع إسرائيل مهم... ويؤدي إلى نتائج أفضل

© AP Photo / Jon Gambrell

وحسب "رويترز"، قال المسؤول الإماراتي إن الاتصالات مع إسرائيل ستسفر عن نتائج أفضل.

وحسب "رويترز"، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات يمكنها العمل مع إسرائيل في بعض المجالات، بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا المستجد ومجال التكنولوجيا، مع استمرار وجود الخلافات السياسية بين البلدين.

وفي كلمة أمام مؤتمر للجنة الأمريكية اليهودية، وهي مجموعة معنية بالنهوض بحقوق اليهود، قال قرقاش إن التواصل مع إسرائيل مهم، وسيؤدي لنتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في الماضي.