الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي للسلطة النيابية، اليوم، أكدت من خلاله:
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وأضاف البيان بأن "هناك قضايا في مراحلها النهائية متعلقة بالانتهاكات والقتل خارج القانون وقتل المتظاهرين وقضايا الشهداء في مراحلها الختامية، وسندفعها الأسبوع القادم للسلطة القضائية".
والجدير بالذكر، أن الثورة الشعبية الأخيرة، انطلقت في كانون الأول/ ديسمبر 2018، وعزلت الرئيس السابق عمر البشير وحزبه (المؤتمر الوطني)، في الحادي عشر من نيسان/ أبريل 2019.
ويشار إلى أن بعض المسؤولين السابقين في الحكومة السودانية غادروا البلاد عقب عزل البشير، في نيسان/ أبريل 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر عبر الإنتربول... النيابة العامة السودانية تشرع في ملاحقة مسؤولين سابقين خارج البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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