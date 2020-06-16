الملك سلمان يطمئن على صحة عاهل المغرب بعد إجرائه عملية جراحية في القلب

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تمنى الملك سلمان لجلالة الملك محمد السادس موفور الصحة والسلامة.

من ناحيته، عبر ملك المملكة المغربية، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، واطمئنانه على صحته.

وكان القصر الملكي المغربي قد أعلن في بيان، إن الملك محمد السادس أجرى عملية كللت بالنجاح، بمصحة القصر بالرباط.

وأضاف البيان: "العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب في الإيقاع الأذيني للقلب".

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وأكد البيان أن العملية كللت "بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".

وكان العاهل المغربي قد أجرى عملية جراحية عام 2018 في فرنسا، وذلك بعد كشف الفحوصات الطبية "وجود عدم انتظام في إيقاع نبض القلب".

ويحكم الملك محمد السادس (56 عاما) المغرب منذ تموز/يوليو 1999، بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.