وجاء على صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، اليوم الثلاثاء:
© Sputnik . Мohammed Al-Najem
وأضافت: "وكانت الدفعة الأولى من نصيب محافظة حلب بكمية 11 طناً من الأدوية المتنوعة والدفعة الثانية من نصيب محافظة دير الزور بقصد تأمين حاجة المواطنين، وتأمين السوق ومنع احتكارها من قبل بعض ضعاف النفوس من تجار الأدوية" .
وقالت: "مع تأكيد وزارة الصناعة جاهزية شركة (تاميكو) لتأمين حاجة المحافظات من مختلف أصناف الأدوية التي تنتجها الشركة، والاستعدادات جارية لإرسال كميات أخرى إلى باقية المحافظات وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والصحة ونقابة الصيادلة من أجل تأمينها ووصولها بالشكل الذي يؤمن سلامة وصولها للمواطنين".
وتستعد سوريا لمواجهة قانون قيصر الأمريكي، الذي يشير خبراء إلى أنه لا يختلف كثيرا عن العقوبات السابقة المفروضة على سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حلب ودير الزور... "الصناعة السورية" ترسل الدفعة الثالثة من الأدوية إلى محافظة طرطوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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