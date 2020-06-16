شكرا لقرائتكم خبر عن نصر الله: يجب ضخ الدولارات فى السوق اللبنانى لوقف هبوط العملة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الثلاثاء إنه يجب ضخ الدولارات في السوق لدعم العملة المحلية وسط انهيار في قيمتها في الآونة الأخيرة. وفي خطاب تلفزيوني، قال نصر الله إن المحادثات الجارية بين لبنان، الذي تعصف به أزمة، وصندوق النقد الدولي للإتفاق على برنامج إصلاحات قد تستمر شهورا "وفي حكي (حديث) عن سنة.. هل يتحمل البلد سنة".

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