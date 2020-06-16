العثماني: بدأنا إجلاء المغاربة العالقين بتركيا

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بدء الرباط عملية إعادة مواطنيها العالقين في تركيا، على خلفية أزمة كورونا، إلى أرض الوطن بدءً من الثلاثاء.



جاء ذلك في جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).



وقال العثماني: اليوم بدأنا إجلاء المواطنين العالقين بتركيا بمعدل 3 رحلات يوميا، وستتم استضافتهم في وحدات فندقية بمدينة تطوان شمالي البلاد.



وأضاف رئيس الحكومة أن بلاده ستسرع عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه "بعد إجلاء العالقين في تركيا سننتقل إلى فرنسا".



وأوضح العثماني أن المغرب أعاد 1400 من مواطنيه العالقين بالخارج حتى الثلاثاء.



Advertisements

وأكد أن حكومته تحملت كافة تكاليف عملية إعادة المغاربة العالقين بالخارج، لافتا إلى أن الأولوية تمنح للنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون ظروف صعبة من بين العالقين.



وخلال الأيام القليلة الماضية، أعاد المغرب العالقين بمدينتي سبتة ومليلية شمالي المملكة، والخاضعتين للإدارة الإسبانية، وكذلك من الجزائر وإسبانيا.



وتقدر السلطات المغربية عدد رعاياها العالقين في الخارج بسبب تداعيات كورونا والراغبين في العودة إلى البلاد بـ27 ألفا و850 مواطنا، في مختلف دول العالم.



وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا 8 آلاف و931 ضمنهم 212 حالة وفاة و7 آلاف و937 متعافٍ.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.