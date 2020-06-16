كورونا.. 94 وفاة بمصر و2 في موريتانيا

مصر، موريتانيا/ الخليج 365
سجلت مصر، الثلاثاء، 46 إصابة بكورونا، فيما رصدت موريتانيا وفاتين بالفيروس، حسب بيانات رسمية.
وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، في بيان، تسجيل 94 وفاة، و1.567 إصابة، و401 حالة شفاء.
وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 47 ألفا و856، توفي منهم 1.766، وتعافى 12 ألفا و730.
وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل حالتي وفاة، و170 إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 13 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة في بيان، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2057، بينها 93 وفاة، و373 حالة تعاف.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 8 ملايين و203 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 443 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و274 ألفا، حسب موقع "worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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