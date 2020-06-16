إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين بينهم طفل في القدس المحتلة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، 3 فلسطينيين بينهم طفل، في مدينة القدس المحتلة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي) في بيان مقتضب، إن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابين عند باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأكدت أنه تم الاعتداء على أحد المعتقلين بالضرب والخنق.

وأشار المركز إلى أن وحدة "المستعربين" في الجيش الإسرائيلي، اعتقلت طفلا في حي عبيد بقرية العيسوية شرقي القدس المحتلة.

Advertisements

ولم يقدم المركز تفاصيل عن أسباب الاعتقال.

و"المستعربون" هي قوة خاصة إسرائيلية يتنكر أفرادها في لباس عربي، ويتقنون اللغة العربية، ونفذت مئات العمليات داخل الأراضي الفلسطينية، بينها عمليات اغتيال واعتقال.

ويقول نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 750 فلسطينيًا في مدينة القدس، بينهم أطفال ونساء.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.