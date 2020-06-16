الأردن يدين الهجوم "الحوثي" على نجران السعودية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365



أدان الأردن، الثلاثاء، الهجوم الحوثي عبر صاروخ باليستي من محافظة صعدة اليمنية باتجاه مدينة نجران جنوبي السعودية.



ووصفت الخارجية الأردنية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، الحادثة بـ"الهجوم الإرهابي المستنكر".



وفي البيان ذاته، أكد متحدث الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز "استنكار المملكة المطلق ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان".



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كما أكد وقوف المملكة بـ "المطلق" إلى جانب السعودية، وأن "أمن المملكتين واحدٌ لا يتجزأ، وأي تهديد للمملكة الشقيقة مرفوض ومدان ويعتبر تهديد لأمن المنطقة باكملها".



وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من صعدة اليمنية باتجاه نجران جنوبي السعودية.



وتقود السعودية التحالف العربي، وهو ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015، دعما للقوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.



وخلفت الحرب المستمرة منذ 6 سنوات إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.