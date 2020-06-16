نتنياهو يتعهد بعدم الاعتراف "أبدا" بإقامة دولة فلسطينية

زين خليل/الخليج 365

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الاعتراف أبدا وتحت أي ظرف بمبدأ إقامة دولة فلسطينية، وفق مسؤول مقرب منه.

جاء ذلك وفق ما أورده رئيس الائتلاف الحكومي ورئيس كتلة الليكود بالكنيست (البرلمان) ميكي زوهار، المقرب من نتنياهو، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.

وحسب المصدر ذاته، قال "زوهار" عبر صفحته بفسبوك: "في جلسة كتلة الليكود التي انعقدت أمس (الإثنين)، بحثت وأصدقائي بشكل معمق صفقة القرن، وأود أن أشاركم بعض الأفكار المهمة".

وأضاف: "أعلن رئيس الوزراء (بالجلسة) بشكل لا لبس فيه أنه تحت أي ظرف لن يعترف الكنيست أو الحكومة بمبدأ إقامة دولة فلسطينية".

وأكد زوهار أن "صفقة القرن لن يتم قبولها في الكنيست، يمكن أن تكون أساسا للتفاوض لكنها لا تلزمنا بأن نقيم هنا دولة فلسطينية"، دون أن يتطرق لرأي نتنياهو في هذا الأمر.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

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وفي 3 يونيو/حزيران الجاري قالت قناة "كان" الرسمية إن نتنياهو دعا قادة مستوطنات الضفة إلى دعم مخطط ضم المستوطنات، انطلاقا من "صفقة القرن".

من جانبه، رحب "ديفيد الحياني" رئيس مجلس مستوطنات الضفة (يشاع) بما سماه "تغير موقف نتنياهو حيال صفقة القرن"، وفق المصدر ذاته.

ونقلت القناة اليوم عن "الحياني" قوله: "سررت عندما سمعت عن التغيير في موقف رئيس الوزراء بأن دولة إسرائيل لن تعترف بأي حال من الأحوال بدولة فلسطينية".

وكان نتنياهو أعلن عزم حكومته الشروع بتنفيذ خطة الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل.

ومؤخرا، صرح نتنياهو أنه يريد ضم نصف المنطقة "ج"، التي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.