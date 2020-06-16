عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، مدينة العقبة جنوبي الأردن.
وأوضح مركز مرصد الزلازل الأردني، في بيان أوردته الوكالة الرسمية "بترا"، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 17:30 (14:30 تغ).
وأضاف المركز، أن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 230 كم جنوبي العقبة، وعلى عمق 10 كم.
ولم تعلن السلطات الأردنية، عمّا إذا كان الزلزال قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية.
وتشهد مناطق جنوب المملكة وغور الأردن، نشاطاً زلزالياً كان الأقوى في مدينة العقبة في نوفمبر/تشرين الثاني 1995، وبلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر.
وشهدت العقبة زلزالين فصل بينهما أسبوع، مطلع أبريل/نيسان الماضي، دون تسجيل أية خسائر تذكر.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوبي الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.