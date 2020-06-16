زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب جنوبي الأردن

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، مدينة العقبة جنوبي الأردن.

وأوضح مركز مرصد الزلازل الأردني، في بيان أوردته الوكالة الرسمية "بترا"، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 17:30 (14:30 تغ).

وأضاف المركز، أن الهزة الأرضية وقعت على مسافة 230 كم جنوبي العقبة، وعلى عمق 10 كم.

Advertisements

ولم تعلن السلطات الأردنية، عمّا إذا كان الزلزال قد تسبب في خسائر مادية أو بشرية.

وتشهد مناطق جنوب المملكة وغور الأردن، نشاطاً زلزالياً كان الأقوى في مدينة العقبة في نوفمبر/تشرين الثاني 1995، وبلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر.

وشهدت العقبة زلزالين فصل بينهما أسبوع، مطلع أبريل/نيسان الماضي، دون تسجيل أية خسائر تذكر.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.