العراق.. إجراءات لوقف هجمات صاروخية على أهداف أمريكية ببغداد

بغداد/إبراهيم صالح/الخليج 365

أمر مجلس الأمن الوطني العراقي، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات "خاصة" لوضع حد للهجمات الصاروخية المتكررة على أهداف تضم دبلوماسيين وجنودا أمريكيين.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للمجلس عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وفق بيان صادر عن مكتب الأخير وتلقت الخليج 365 نسخة منه.

ومجلس الأمن الوطني، هو أعلى جهاز أمني بالعراق، ويترأسه رئيس الوزراء، ويضم وزيري الدفاع والداخلية، إضافة إلى قادة الأمن في البلاد.

وذكر البيان أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة اعتداءات إطلاق الصواريخ المتكررة على المنطقة الخضراء (وسط بغداد) ومطار بغداد الدولي".

وأكد المجلس، وفق البيان، "إدانته الكاملة لتلك الهجمات التي تهدد الأمن الوطني والمصالح الوطنية للبلد، وتسيء لمكانة العراق دوليا".

وأمر المجلس، بـ"قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهدها الاستخباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال".

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وشدد على "محاسبة أي استهداف للمطارات والمعسكرات والمواقع الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية".

كما أمر المجلس بـ"اتخاذ إجراءات خاصة مشددة لمنع تكرار هذه الاعتداءات".

ويأتي هذا الاجتماع بعد هجومين بصواريخ كاتيوشا، يومي السبت والإثنين، استهدفا مطار بغداد الدولي التي تضم معسكرا لقوات ودبلوماسيين أمريكيين، وقاعدة التاجي العسكرية قرب بغداد وتضم أيضاً جنوداً أمريكيين.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

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