اليمن.. "التحالف" يقصف قاعدة عسكرية للحوثيين في صنعاء

اليمن / الخليج 365

قصف طيران التحالف العربي، مساء الثلاثاء، قاعدة الديلمي الجوية الواقعة تحت سيطرة جماعة "الحوثي" شمالي صنعاء، حسب مصدر عسكري .



وقال المصدر ذاته، في تصريحات هاتفية مقتضبة لمراسل الخليج 365، إن "طيران التحالف العربي شن غارات جوية استهدفت قاعدة الديلمي القريبة من مطار صنعاء الدولي في الجهة الشمالية للعاصمة".



ولم يتطرق المصدر لنتائج الغارات، غير أن شهود عيان للأناضول، قالوا إن أعمدة الدخان تصاعدت من القاعدة العسكرية.



وفيما لم يصدر بيان عن التحالف، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن "طيران العدوان السعودي الأمريكي (في إشارة لطيران التحالف) شن 3 غارات جوية في محيط مطار صنعاء الدولي"، دون ذكر تفاصيل أخرى.



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وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرات مسيرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون تجاه منطقة عسير جنوبي السعودية.



فيما قالت جماعة الحوثي، الثلاثاء، إن سلاح الجو المسير التابع لها نفذ عملية واسعة على مرابض الطائرات ومخازن التسليح و أهداف عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط مساء الإثنين بخمس طائرات مسيرة نوع 2K.



وتقود السعودية التحالف العربي، وهو ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015، دعما للقوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.



وخلفت الحرب المستمرة منذ 6 سنوات إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

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