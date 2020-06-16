كورونا.. 46 إصابة بالمغرب و5 في فلسطين

المغرب، فلسطين/ الخليج 365
سجل المغرب، الثلاثاء، 46 إصابة بكورونا، فيما رصدت فلسطين 5 إصابات بالفيروس، حسب بيانات رسمية.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 46 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 109 حالات.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و931، منها 212 وفاة، و7 آلاف و937 حالة تعاف.
وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 5 إصابات، في الخليل ورام الله، جنوب ووسط الضفة الغربية.
ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 695، بينها 5 وفيات، و570 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا 8 ملايين و194 ألفا، توفي منهم نحو 443 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و272 ألفا، حسب موقع "worldometer" .الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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