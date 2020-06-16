لليوم الثاني الاتحاد يقدم برنامج “أحدث أدوات الصحفيين لإدارة الأزمات إعلامياً”

واصل الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي مساء اليوم الثلاثاء 16 يونيو عرض البرنامج التدريبي الإلكتروني “أحدث أدوات الصحفيين لإدارة الأزمات إعلامياً”، والذي ينتهي غداً، وذلك في إطار حرصه على تقديم البرامج التدريبية التطويرية لأعضاء الاتحاد ضمن مبادرة تطوير الإعلام الرياضي.

ويقدم البرنامج التدريبي المحاضر الدكتور “أحمد الجبر” ويستعرض خلاله عدداً من المحاور حيث تطرق في الجلسة الأولي يوم أمس مفهوم الأزمة ، والازمات ووسائل الإعلام ودورها الفعال ، وأنواع الأزمات ، ومراحل قيادة الأزمة، و في اليوم الثاني تطرق لدورة حياة الأزمة”الواقع والمأمول” ، والتواصل الفعال للفرق الإعلامية “عن بعد” ، معرفة البرامج وقنوات التواصل الإعلامية الناسبة ، طرق تقييم الإداء لفريق العمل عن بعد.

يذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قدّم خلال الفترة الماضية العديد من البرامج التدريبية التي سعى لإطلاقها تزامناً مع الظروف الحالية، ورغبة في إفادة منسوبيه خلال هذه الفترة.