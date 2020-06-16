شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «تقويم التعليم» بشأن تحميل «الاختبار التحصيلي» التجريبي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الاختبار التجريبي التحصيلي الفترة الثانية متاح تحميله من اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020م.
وأضافت هيئة تقويم التعليم، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الحصول على كلمة المرور لبدء الاختبار غدًا الأربعاء عند الساعة 10 صباحًا من الرابط التالي (اضــغط هــنا).
وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الموقع يحتوي على “الدليل المختصر، وطريقة تحميل البرنامج وأداء الاختبار”.
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