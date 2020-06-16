شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. إصابة 15 من أسرة واحدة بـ«كورونا» بعد تجمع عائلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصيب 15 مواطناً من أسرة واحدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد اجتماعهم في مناسبة عائلية بمنطقة نجران.

وأصيب 5 أشقاء وشقيقتهم بالفيروس، وحالة أحدهم حرجة ويرقد حاليا في العناية المركزة، فيما أصيبت زوجة أحدهم وأبناؤه الثلاثة وعمهم و4 من أبناء عمومتهم بالفيروس، بينما لم تظهر بعد نتائج تحاليل المخالطين لهم.

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وجاءت الإصابات بعد اجتماع أفراد العائلة في مناسبة عائلية في إحدى الاستراحات، وكان أحدهم مصابا بكورونا دون علمه، حيث لم تظهر عليه الأعراض، ما تسبب بنقل العدوى لآخرين، وفقا لـ”الوطن”.

وبحسب الصحيفة فإنه من المتوقع أن يزيد عدد الإصابات بشكل أكبر خلال اليومين القادمين، بعد أن وصل عدد مخالطيهم إلى 50 شخصا.

وتؤكد وزارة الصحة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، والحرص على النظافة الشخصية، والخروج للضرورة.