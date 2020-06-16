أنطاكيا - سبوتنيك. وذكرت الخارجية التركية في بيان، اليوم:
© AFP 2020 / TURKISH PRIME MINISTER PRESS OFFICE
وأضاف بيان الخارجية التركية أن "فرنسا تقف إلى جانب [القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة] حفتر غير الشرعي في ليبيا على خلاف قرارات الأمم المتحدة والناتو".
وأوضحت أنقرة أن "ادعاءات وزير الخارجية الفرنسي حول موقف تركيا حيال ليبيا تظهر سياسات فرنسا المظلمة وغير المفسرة في ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا: نرفض انتقادات فرنسا ونعتبر دعمها لحفتر عقبة أمام استقرار ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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