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أبوظبى تسمح بالخروج من الإمارة بدون تصريح مع الالتزام بالإجراءات الصحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فى إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع شرطة أبوظبي ودائرة صحة أبوظبي عن السماح بالخروج من الإمارة بدون تصريح للمواطنين والمقيمين بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

كما يسمح بالدخول للإمارة بناءً على تصاريح مسبقة صادرة من شرطة أبوظبي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة عند الدخول، على أن يكون التنقل بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) باستخدام نظام التصاريح المعتمد، ويتم التنقل داخل مدن الإمارة تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

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ويستمر منع نقل العمالة الأجنبية إلى خارج الإمارة وقصر حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي وشرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي أعلنت عن تمديد حظر التنقل بين مدن إمارة أبوظبي (أبوظبي والعين والظفرة) ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 16 يونيو.

يأتى ذلك مع استمرار توسعة حملة المسح الوطني بالامارات، للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين فحص أكثر من 388 ألفاً من سكان الإمارة.

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