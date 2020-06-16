شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الكويتى ينتهى من استجواب وزير التربية بإقرار توصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مجلس الأمة الكويتى اليوم الثلاثاء من استجواب وزير التربية سعود الحربى المقدم من النائب فيصل الكندرى بإقرار عدد من التوصيات دون تقديم طلب طرح ثقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية

وقال النائب عسكر العنزى معارضا للاستجواب إن وزير التربية يسير بخطى واضحة ونطالبه باستكمال ما بدأه ، ولو انه اتخذ قرارا بإنهاء العام الدراسى لقام نائب آخر باستجوابه.