شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستعيد مواقع من ميليشيات الحوثى فى نهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش الوطنى اليمنى، مدعومة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، من استعادة مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه فرضة نهم شرقي صنعاء.



وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما دمّرت مقاتلات التحالف تعزيزات الميليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق ومناطق أخرى محيطة.

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وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش والمقاومة وإلحاق خسائر فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.



وأمس /الاثنين/، تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرق صنعاء.



ونشر المركز مقطع فيديو لفرار عناصر الميليشيات الانقلابية تحت وقع نيران قوات الجيش في جبهة نهم شرق صنعاء.