مرصد الزلازل بالأردن يسجل زلزال بقوة 5.4 درجة جنوب العقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل مرصد الزلازل الأردني هزة أرضية بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر وقعت على مسافة 230 كم، جنوب مدينة العقبة. ووفق بيانات المركز- حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية/بترا/اليوم الثلاثاء- وقعت الهزة عند الساعة 30ر5 مساءً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلومترات .

وكانت قد شهد مناطق جنوب المملكة وغور الأردن، نشاطاً زلزالياً كان الأقوى في مدينة العقبة في شهر نوفمبر عام 1995، وبلغت قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر.

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