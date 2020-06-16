شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الإسبانى خوسيه ساباديل رئيسا جديدا لبعثة الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تعيين الدبلوماسى الإسبانى، خوسيه ساباديل رئيسًا جديدًا لبعثة الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا، خلفا للمالطى آلان بوجيا.
وبحسب وكالة آكيجاء ذلك فى بيان صدر عن خدمة العمل الخارجي التابعة للمفوضية الاروربية، تضمن سلسلة من التعيينات، التي أعلنها الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل.
وكان سابادل، يشغل منصب مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الإسبانية.
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