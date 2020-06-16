شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية: اكتشاف مقابر جماعية فى ترهونة الليبية "صادم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الخارجية الفرنسية، إن اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة الليبية "صادم"، داعية لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، جاء ذلك نقلا عن العربية.

كان الاتحاد الأوروبى أعرب عن قلقه بعد اكتشاف ثمانية مقابر جماعية شمال غرب ليبيا، موضحًا فى بيان له أنه أمر مثير للقلق الشديد، وطالب الاتحاد الأوروبى، بضرورة إجراء تحقيق مستقل فورى للتحقق من هذه النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

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وأكد الاتحاد الأوروبى على جميع أطراف النزاع فى ليبيا بتذكر التزاماتها، بموجب القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى، بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما حث الاتحاد الأوروبى الأطراف المتحاربة على وقف القتال على الفور والموافقة على طرائق وقف كامل لإطلاق النار ، فى ظل اللجنة العسكرية المشتركة، بهدف العودة العاجلة إلى العملية السياسية.