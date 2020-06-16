شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين احتجاز وسوء معاملة مواطنين مصريين فى ترهونة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جامعة الدول العربية، عن إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية، وفقا لما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً.

كما ناشدت الجامعة العربية فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، السلطات في ليبيا بإجراء تحقيق متكامل بخصوص التقارير الخاصة باكتشاف عدد من المقابر الجماعية معظمها في مدينة ترهونة الليبية، خلال الأيام الماضية.

كما رحب المصدر ببيان وزارة الداخلية حول مساعيها لمعرفة مصير المحتجزين المصريين، وكشف هوية الجناة وضبطهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الانسان. وأكد المصدر استعداد الجامعة للمساعدة في تقديم أى جهد يخص الحادثتين المذكورتين إذا تطلب الامر ذلك.

ونبّه المصدر إلى خطورة تكرار أعمال القتل الانتقامية على النسيج المجتمعي الليبي وعلى فرص نجاح المسار السياسي وجهود وقف إطلاق النار، كما نبّه إلى عدم مشروعية أساليب احتجاز وإهانة وتعذيب المدنيين سواء كانوا من الليبيين أو من جنسيات غير ليبية كوسيلة لايصال رسائل سياسية.