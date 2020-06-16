«الزكاة» توضح طريقة معرفة نسبة «القيمة المضافة» على أقساط الخدمات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، طريقة معرفة نسبة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي يتم دفعها عن طريق الأقساط الشهرية. ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مثال توضيحي لكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة “من خلال عمل بوليصة تأمين صحي لمدة عام. Advertisements وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يتمإصدار فاتورة ضريبية مستقلة عن خدمة التأمين عن كل شهر.

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