شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة الأمير محمد بن خالد بن طلال من حادث مروري مروع بعد احتراق سيارته (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجا بفضل الله، الأمير الشاب محمد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز، من الموت المحقق في حادث مروري مروع، حيث أظهرت الصور احتراق سيارته وتضررها بشكل بالغ.

وقال الأمير عبد العزيز بن طلال معلقاً على الحادث قائلا: “الحمدلله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر وطهور إن شاء الله “.

كما تفاعل عدد كبير من المغردين، وجاءت التعليقات مزيجاً ما بين الثناء على الله حمداً وشكراً لنجاة الأمير الشاب وبين التهنئة بنجاته وسلامته من الحادث المروع.